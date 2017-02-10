Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！

2017-02-10 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕「Cosplay」（角色扮演）竟然也有證照？最近在網路上瘋傳「Cosplay職能鑑定合格證書」，證書由中華民國文化創意產業發展協會製發，更分甲、乙級，上面還有內政部證號，就像真的一樣，引發不少Cosplay玩家質疑。媒體報導，原來證書只是該協會理事長「自製」，內政部認為協會涉及偽造文書與詐欺罪，將介入了解。

中華民國文化創意產業發展協會日前在臉書專頁發文，表示學員通過「國際級IAS國際動漫Cosplay」考試，獲得了甲級和乙級證照，協會更把證書上傳，上頭明確寫著內政部證號，指導單位也是內政部，幾乎就像真的證書一樣。

《TVBS》報導，Cosplay證書事件在Cosplay界引發討論，有20年經歷的資深玩家沒聽過，不少玩家也質疑證書真假。

實際向協會求證，吳姓協會理事長坦承自製證書發放，但強調沒有收費，只是協會教學用，為自家人發放的結業證書，發出的4張證書已經全數收回註銷。

報導稱，雖然協會合法向內政部登記立案，但要辦活動從事營業招生發證書，得先取得相關主管機關許可，內政部目前已發出公文警告，並介入了解，如果協會再不改善，最重可能解散協會、移送法辦。