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2蒙古孕婦來台遊玩 竟竊韓國遊客現金

2017-02-09  22:37

〔記者吳昇儒／新北報導〕兩名蒙古籍的孕婦大年初九跑到九份老街遊玩，卻臨時起意，看見一名韓籍女子穿著輕便雨衣買糕點時，偷偷撕破塑膠雨衣，打開被害女子背包，得手6千元台幣及2萬韓圜。女子發現現金短少，立刻請店家幫忙調閱監視器並報警處理，發現兩名下手的孕婦還在店外逗留，立刻將兩人逮捕歸案，移送法辦。

兩名蒙古籍的女子向警方表示，真的是來台灣遊玩，會動手行竊是臨時起意，而非預謀。

警方調查兩名蒙古籍女子都懷有身孕，大年初七持觀光護照來台遊玩，卻犯下竊盜案，真是最壞的胎教，也是今年瑞芳第一件「外國人偷外國人」的案例；兩竊嫌原預計隔天返國，但行竊被活逮，移送後被到限制出境，無法順利返國。

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  • 警方憑藉店家監視器畫面鎖定兩名女犯嫌，將她們帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方憑藉店家監視器畫面鎖定兩名女犯嫌，將她們帶回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

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相關關鍵字： 孕婦 竊盜 胎教 蒙古 韓國
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