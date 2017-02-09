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差點走上國道！失智婦被警方發現直呼「好餓」

2017-02-09  21:31

〔記者陳薏云／新北報導〕差點走上高速公路！新北市一名70歲老婦出門購物後就沒有回家，之後被民眾發現老婦在新店中興路往北二高匝道方向行走，嚇的趕緊報警，警方到場後老婦只不斷重複「好餓」，警方先將老婦帶回派出所，並透過M-POLICE相片比對系統查証，聯絡渠姓丈夫，成功化解一場走失案件。

警方在北二高匝道發現老婦時，詢問名字與資料老婦都不說話，警方利用M-POLICE相片比對系統查証，發現老婦人曾為失蹤人口，且患有老年癡呆症，由於當時下著小雨，員警就先將老婦人帶返派出所並提供餅乾、飲水。

經聯繫渠男，表示其因行動不便也無法趕至派出所，員警後護送老婦人返回文山區住家。警方呼籲家中若有易走失人口，可上網搜尋「預防走失手鍊」或親洽當地社會局申請，或可於衣物內側縫上名牌、身份資料及聯絡方式等，以利員警發現走失者能盡速通知家屬。

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  • 警方於北二高匝道發現老婦，將其帶回派出所提供水、餅乾。（記者陳薏云翻攝）

    警方於北二高匝道發現老婦，將其帶回派出所提供水、餅乾。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方協助將老婦護送回家。（記者陳薏云翻攝）

    警方協助將老婦護送回家。（記者陳薏云翻攝）

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