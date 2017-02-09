新北八里女子墜樓身亡 警介入調查
2017-02-09 21:44
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市八里區中山路一段上的社區大樓今晚發生墜樓案件，晚間近6時許突傳出砰聲巨響，住戶紛紛聞聲查看，驚見一名女子倒臥在一樓路面，趕緊報警。
警消獲報趕抵時，這名24歲的女子已無生命跡象，將她送醫後仍不治身亡，警方調查後發現該社區大樓13樓頂有一處攀爬痕跡，初步研判女子是從該處墜樓，警方已通知女子家屬及調閱監視器，調查女子是跳樓輕生或失足意外。
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