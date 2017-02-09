搶超商砍店員手掌少年 法院裁定收容

2017-02-09 21:01

〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊區17歲陳姓少年持刀搶劫不成，砍斷同齡的丁姓工讀生左手掌，打鬥過程中陳少也因左手韌帶斷裂，他今日出院後，警方將他移送新北地院少年法庭，訊後法官認為他涉犯殺人未遂及強盜未遂等罪嫌，責付顯不適當，裁定予以收容。

法官於今日晚間8時訊問後，依陳姓少年陳述、現場監視器畫面及被害人醫院診斷證明書，扣案西瓜刀等物，認陳姓少年涉犯殺人未遂罪及強盜未遂罪，責付顯不適當，裁定予以收容。