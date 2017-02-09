警方抓色情當街攔車 賣淫女半路慘遭丟包
［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林警分局後港派所執行「正俗勤務」，發現應召站馬伕搭載小姐，離開旅館轉往他處接客，警方一路尾隨，在北市福國與文林路口，趁對方停等紅燈時上前攔車，詎料，吳姓馬伕心虛，利用前衝後撞方式，連續擦撞民眾車輛與圍捕警車殺出重圍，卻在550公尺外的德行西路巷口，半途將謝姓應召女丟包後逃逸，警方已根據車號，持續追緝在逃的吳姓男子。
警方說，慘遭丟包的30歲謝姓應召女，家住新北市，在警方的紀錄中，4年來已經因為接客賣淫，至少有3次被逮的紀錄，昨天中午接到應召站的通知，由吳姓馬伕駕車接送，下午4時抵達士林區某旅館，以1次5500元的代價，與32歲的張姓男子性交易。
士林警方追緝時，發現謝女在北市德行西路94巷口遭吳男丟包趕下車，要她自己搭車回去，謝女還來不及攔計程車，就被尾隨的便衣警逮捕，同時返回旅館帶回張姓嫖客，警詢後，依違反社會秩序維護法裁罰，除沒收交易所得5500元外，謝女還遭裁罰6000元，當場大呼「真是賠了夫人又折兵」，張男則被罰1500元。
後港所說，昨天傍晚執行掃蕩色情勤務，下午4時餘在北捷芝山站附近旅館，發現年輕男子駕著改裝的白色「鯊魚」在門前等候，直覺就是馬伕載女前來性交易，果然5時10分身材姣好的女子走出旅館上車離開，便衣員警也駕車尾隨。
警方說，馬伕的車行經北市福國、文林路口時，3名便衣員警趁著停等紅燈機會當街攔車，沒想到駕駛心虛，不但拒絕接受攔查，還以不顧他車安危的方式，倒車又前衝後撞，在車陣中殺出重圍後逃逸，當場造成警車與1部民眾的汽車車頭與車身，分別遭擦撞毀損。
警方仍鍥而不捨持續追緝，驚見馬伕一路從文林路逃進德行西路94巷口時，突然停車，讓後座女子丟包後加速逃離，賣淫的謝女被帶回警所後，氣呼呼地將馬伕負責接送的狀況全盤供出，警方也已根據車號，循線掌握26歲吳姓男子身分，正持續追緝。
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