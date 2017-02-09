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引擎蓋「搞自閉」 竟然害偷車賊落網了

游男搬出電池謊稱車子需要「霧電」。（記者余衡攝）

2017-02-09  21:40

〔記者余衡／新北報導〕被逮剛好而已！新北市土城警方昨夜巡邏時，發現1部白色轎車臨停佔據車道，員警靠近關心駕駛卻謊稱「車子壞了，需要霧電（救車接電）」但他卻遲遲打不開引擎蓋引來警方起疑，輸入車號查詢赫然發現是贓車，隨後還從車內起出毒品及5發子彈，原本好心為民服務意外連破多案，員警笑稱「遇到笨賊！」

土城警分局頂埔派出所副所長張政良、員警曾昭展，昨天深夜巡邏行經中央路四段，發現1部白色轎車臨停超商前，由於該車停放歪斜佔據車道，警方為維交通順暢靠近關心，駕駛39歲游姓男子卻迅速開門鑽進駕駛座假裝翻找物品。

警方上前詢問游男是否需要協助，只見他搬出車用電池及電線向警方說道：「我的車子壞了，需要霧電（救車接電）」張、曾兩人原本在旁想要協助，但見游男多次使力硬掀，引擎蓋卻都未應聲開啟，曾員起疑查詢車號赫然發現竟是贓車，張員同時發現後車牌有用膠帶變造痕跡，立即控制游男並呼叫支援，隨後還從車內起出5發子彈、少許海洛因和安非他命，當場帶回偵辦。

警方調查，游男昨天早上在基隆市偷竊林姓車主所有的白色轎車，深夜違停超商前打算進入購物卻遇上熱心員警關心，一時心虛謊稱車輛故障，卻因不熟車況打不開引擎蓋。游男警訊時坦承偷車及持有毒品，但不清楚子彈來源，全案訊後依毒品、槍砲及竊盜罪移送法辦，車主也再三感謝警方細心，一天內就迅速尋獲失車。

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  • 警方在超商前查獲贓車。（記者余衡攝）

    警方在超商前查獲贓車。（記者余衡攝）

  • 警方將游男（右）帶回。（記者余衡攝）

    警方將游男（右）帶回。（記者余衡攝）

  • 贓車後車牌有用膠帶變造痕跡。（記者余衡攝）

    贓車後車牌有用膠帶變造痕跡。（記者余衡攝）

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相關關鍵字： 新北 毒品危害防制條例 竊車
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