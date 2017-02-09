花蓮空軍上士 在高雄轎車上燒炭身亡

2017-02-09 20:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕空軍花蓮基地訓練指揮部基勤中隊劉姓志願役上士，今天下午經高雄市警局楠梓分局，於高雄市楠梓區大學南路口，發現其所駕駛之自小客車，發現劉員已於車內燒炭自殺身亡，全案由軍警偵辦調查中。

軍警調查，劉員與妻子去年辦理離婚，但兩人有一個剛出生不久的孩子，駐地在花蓮新城，常回到楠梓與前妻同住，兩人感情況狀似未因離婚而改變，曾多次表達調回高雄服役的意願。

劉4天前請假，但未回到前妻住處，部隊從劉的筆電中發現劉可能有輕生的念頭，緊急通報協尋，不幸在今天下午1時許，由高雄市警方尋獲，劉坐在副駕駛座，木炭則於後座，已氣絕多時，現場未留下遺書，目前正由軍方及高雄市警方協力調查當中。

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