| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣燈會主燈區電箱爆炸 驚恐畫面全都錄 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

花蓮空軍上士 在高雄轎車上燒炭身亡

2017-02-09  20:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕空軍花蓮基地訓練指揮部基勤中隊劉姓志願役上士，今天下午經高雄市警局楠梓分局，於高雄市楠梓區大學南路口，發現其所駕駛之自小客車，發現劉員已於車內燒炭自殺身亡，全案由軍警偵辦調查中。

軍警調查，劉員與妻子去年辦理離婚，但兩人有一個剛出生不久的孩子，駐地在花蓮新城，常回到楠梓與前妻同住，兩人感情況狀似未因離婚而改變，曾多次表達調回高雄服役的意願。

劉4天前請假，但未回到前妻住處，部隊從劉的筆電中發現劉可能有輕生的念頭，緊急通報協尋，不幸在今天下午1時許，由高雄市警方尋獲，劉坐在副駕駛座，木炭則於後座，已氣絕多時，現場未留下遺書，目前正由軍方及高雄市警方協力調查當中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 劉姓士官燒炭座車。（記者蔡清華翻攝）

    劉姓士官燒炭座車。（記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 士官 燒炭 高雄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：花蓮空軍上士 在高雄轎車上燒炭身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.