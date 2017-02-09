妹仔豪飲啤酒 卻因一坨屎害了好友一輩子

2017-02-09 19:54

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆一名女子阿惠（化名）日前與22歲潘女至KTV唱歌，疑因喝了太多啤酒，腹痛頻拉屎，請潘女先載她回家，黃湯下肚的潘女義氣相挺，沒想到兩人才騎2公里，就被警方攔檢，一起被帶到警局，便意難忍的阿惠跟警察借完廁所走出來，得知潘女觸犯公共危險罪，嚇得嚎啕大哭。

阿惠與潘女為閨密，形影不離，8日凌晨，阿惠搭乘潘女的機車，與朋友相約基隆市區一間KTV飲酒作樂，2人席間豪飲4瓶啤酒、約2400毫升後，阿惠突感肚子痛，排泄多次依舊不適，便向潘女表達返家之意。

酒過三巡的潘女已有酒駕前科，但擔心阿惠獨自返家，仍冒險載她，一路搖搖晃晃，在中山二路36巷口被基隆市第四警分局中山派出所警員戴玉龍、張森攔下，酒測值高達0.41mg/l，被帶回警局。

兩人到了派出所頻道歉，阿惠腹痛難忍，借警局廁所紓解，上完後看到潘女面色凝重，才知道酒駕觸犯《刑法》的公共危險罪，當場痛哭，求警放潘女一馬。

警方依法將潘女移送基隆地檢署偵辦，由於是累犯，刑責可能加重；阿惠則想不到一坨屎竟害了好友一輩子，闖下大禍，後悔莫及。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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