屁孩監理站互毆頻揮空 網友笑：在跳breaking？
2017-02-09 21:10
樹林監理所今日下午兩派不同堂口的青年人爆發口角，開始互毆，但卻頻揮空跌倒，笑翻網友。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕樹林監理所今（9）日下午4點左右，兩派不同的青少年在櫃台前彼此互瞄之後，雙方越看火氣愈大，嗆出堂口名稱後，就直接在監理所內大亂鬥，還撂人集結，最後警方前去現場關切。
一名網友私訊臉書社團《爆料公社》一段影片，指出今天下午4點左右，有兩團不同的青少年，在櫃台互看對方後突然爆發口角，先是大聲嗆出自己的堂口後，便開始互毆，在場的伯伯、阿姨看不下去揪住出拳雙方，一邊喊著「別打了」、一邊將其架開。
據《蘋果》報導，隨後警方獲報到達現場，釐清爭執點原來是因王男與鄭男排隊繳費起爭執，後鄭男一方已對涉案的王男提出傷害告訴，警方另將通知王男到派出所說明以釐清案情。
不少網友傻眼紛紛留言：「只見大叔大嬸一手拎一個………然後我笑了」、「我們是，中年玻璃心一言堂啦！」、「屁孩：我就是屁，難怪路考沒過」、「揮空跌倒，笑死」、「就說要多點些敏捷了吧……命中率那麼低……」、「丟臉，你們老大現在在你背後，他很火」、「熊熊一看以為在breaking」
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