好冷！ 新北到院前心肺功能停止人數激增

2017-02-09 19:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕寒流持續發威，新北市截至9日晚間7點許，2天來共有16人內科到院前心肺功能停止，幾乎喪命，新北市消防局、衛生局，已針對心血管疾病加強到院前處置，更希望民眾注意保暖，讓更多命危患者性命。

寒流報到，氣溫驟降，對於年長或心血管疾病患者帶來威脅，新北市從8日起也感受到襲來的低溫，據新北市消防局統計，8日清晨至今晚7時為止，共有16名內科患者到院前停止心肺功能（OHCA），預計寒流持續期間，還有更多人病發，消防局呼籲民眾做好保暖。

新市政府呼籲，首波寒流今日來襲，影響本市時間長達4到5天，氣象局預估今晚到12日深夜清晨最冷，空曠地區最低溫將下探7度。