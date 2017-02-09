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3男市區攔車劫人 網友：「玩命關頭」當街上演？

2017-02-09  19:22

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區有輛白色轎車，在停等紅綠燈號誌時，突然遭3名黑衣男子上前欲開車門，轎車駕駛及時反應，利用前衝後撞的方式，果然殺出一條血路，連續擦撞2部汽車後，加速逃逸，目睹整起衝突的網友，將行車紀錄器po網爆料，至今已引起3314人關注，超過300名網友留言追蹤。

鄭姓網友po文表示，「這肯定有通緝或吸毒」，文內也質疑逃逸的駕駛說：「你以為你在拍玩命關，頭七？」，同時好心地將行車紀錄器留下說：「被撞的，影片給你們了」。

文章貼出後，同為爆料公社的網友紛紛留言提問「誰都知道開車要鎖門」、「攔車的腦袋可能裝水，這樣是要怎拉人下來？」、「被撞的好衰」、「完全不顧別人安危的駕駛！」、「看起來像拍片，是真的嗎？」、「是糾紛還是煙毒？」、「是尋仇還是便衣在抓人啊？」，由於被撞的銀色轎車也沒停下報警，當場就開走了，網友對於被撞車主也相當感慨：「Vios好淡定，就這樣開走了」、「被撞的好淡定」。

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  • 網友的行車記錄器拍下3男當街攔車。（記者陳恩惠翻攝）

    網友的行車記錄器拍下3男當街攔車。（記者陳恩惠翻攝）

  • 被網友稱為「鯊魚」的白色轎車，果然殺出重圍逃離。（記者陳恩惠翻攝）

    被網友稱為「鯊魚」的白色轎車，果然殺出重圍逃離。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 攔車 玩命關頭 當街 行車記錄器
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