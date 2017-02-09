3男市區攔車劫人 網友：「玩命關頭」當街上演？
2017-02-09 19:22
［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區有輛白色轎車，在停等紅綠燈號誌時，突然遭3名黑衣男子上前欲開車門，轎車駕駛及時反應，利用前衝後撞的方式，果然殺出一條血路，連續擦撞2部汽車後，加速逃逸，目睹整起衝突的網友，將行車紀錄器po網爆料，至今已引起3314人關注，超過300名網友留言追蹤。
鄭姓網友po文表示，「這肯定有通緝或吸毒」，文內也質疑逃逸的駕駛說：「你以為你在拍玩命關，頭七？」，同時好心地將行車紀錄器留下說：「被撞的，影片給你們了」。
文章貼出後，同為爆料公社的網友紛紛留言提問「誰都知道開車要鎖門」、「攔車的腦袋可能裝水，這樣是要怎拉人下來？」、「被撞的好衰」、「完全不顧別人安危的駕駛！」、「看起來像拍片，是真的嗎？」、「是糾紛還是煙毒？」、「是尋仇還是便衣在抓人啊？」，由於被撞的銀色轎車也沒停下報警，當場就開走了，網友對於被撞車主也相當感慨：「Vios好淡定，就這樣開走了」、「被撞的好淡定」。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 臉書新增工具 災難時供人們伸援他人
- 自由廣場》擴大內需與蚊子館
- 台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動
- 司改國是會議20日登場 司改會籲有效對話、落實
- 南市民營停車場突漲價 議員爆：國民黨轉投資事業
- 不滿公保金併入所得替代率計算 全教產怒吼
- NBA》不認同代言公司總裁 柯瑞批：川普是蠢驢
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 台南永康花55元買茶喝…中千萬發票
- 中國人傷心問「台人為何幫日人打他」鄉民紛紛搶答...
- 竹市香山濕地賞蟹步道 相約3月底看萬蟹奔騰
- 經典賽》怕影響士氣不用投手特別名單 南韓28人打好打滿
- 響應川普政策 英特爾將投資70億美元
- 《小檔案》參院表決僵局 副總統握決定性一票
- 林辰唏火車上解衣親餵 網狂讚：畫面美翻
- 中職》富邦確定第3名洋將 前猿隊左投神盾
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 唐立淇已成絕響 更名唐綺陽自揭原因
- 新航空姐之死 爆航空公司血汗內幕
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 終於可大口呼吸！ 台南空品今年首見「良好綠」
- 庭院深深場景失火 老洋樓內部受損
- 花蓮採果風夯 剪齊蒂頭耐保存
- 自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 台紙總經理余美玲：董事會2大議案需董座即刻處理
- 北市重大公共建設 超過三成民眾不滿意
- 詹啟賢直攻2020總統 傳郭台銘是「king maker」
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 自由廣場》健保審查委員有話說
- 札幌亞洲冬季運動會 我國參賽選手創新高
- 央行：物價2月應明顯下滑 若續破2％會有行動
- 2度巧遇！馬英九書展尬朱立倫
- 李登輝月初「腎臟發炎」入院調養 今出院
- 許厝童哪裡開學 國健署今說明
- 沒在開玩笑！這世界除了男生跟女生...泰國有18種性別（圖解）
- 經典賽》沒在美國隊名單 克蕭：球季優先
- F奶豔星飄強國經商 氣喊：早已不是演藝圈人！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3男市區攔車劫人 網友：「玩命關頭」當街上演？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分