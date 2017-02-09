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「有聲音叫我放火」 幻聽男點火燒警車

2017-02-09  19:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕患有精神疾病的22歲李姓男子，涉嫌於今年1月16日上午10時許，買了打火機、汽油後，至新北市泰山區明志派出所前，放火燒毀停放在警局前的一台巡邏機車，犯案後隨即至派出所向員警自首縱火，新北地檢署今依涉犯公共危險等罪嫌將李男起訴，因主動自首建請法院減輕其刑。

李男供稱，耳邊不時傳來一個聲音，叫他「去放火～」，害他夜夜無法成眠，相當困擾，但又怕放火會波及到他人，所以故意至派出所燒毀警局的警用機車，再自首犯行，警方依現行犯將他送辦，李男當庭要求檢察官，「把我押起來，不然我會繼續縱火」，檢方依有反覆實施之虞向院方聲押獲准。

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  • 患有精神疾病的22歲李姓男子，涉嫌於今年1月16日，買了打火機、汽油後，放火燒毀停放在警局前的一台巡邏機車。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

    患有精神疾病的22歲李姓男子，涉嫌於今年1月16日，買了打火機、汽油後，放火燒毀停放在警局前的一台巡邏機車。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

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