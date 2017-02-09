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淡水文化基金會拒點交園區土地 新北文化局將提訴訟

新北市定古蹟「原英商嘉士洋行倉庫」（殼牌倉庫）為淡水文化基金會所有；園區土地則屬公有地。（記者李雅雯攝）

2017-02-09  19:10

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市定古蹟「原英商嘉士洋行倉庫」（殼牌倉庫）為淡水文化基金會所有；園區土地則屬公有地。淡水文化基金會和文化局間簽訂土地委託管理契約，該約在前年八月到期，雙方續約條件持續談不攏，新北市政府文化局決定終止委託。今天上午率隊前往現場擬執行點交，點交完成後將著手接管，然而現場和淡水文化基金會想法有巨大落差，最後做成會議結論：「本次雙方立場及想法差距過大，無法進行點交」。

文化局點交未完成，後續發表聲明指出，已在去年12月29日函知淡水文化基金會在今年2月7日前移除公有地上非古蹟本體的設施、設備，給了充分前置作業時間，淡水文化基金會未配合點交，後續將走法律途徑，依民法提起訴訟。

淡水文化基金會董事長許慧明指出，對於文化局所提的契約終止已經提出訴願，訴求暫緩執行；許慧明認為，古蹟建物和土地相連所導致的現行局面有其背景，期待該案最好的解決方法仍是文化局按先前的土地委託契約續約，無土地租金等新增條件。

新北市政府文化局長林寬裕指出，「原英商嘉士洋行倉庫」耗費公帑1億4千多萬元修復，文化資產屬於公共財，應由全民共享；使用公有土地繳納租金是全國一致標準，先前與淡水文化基金會7次協商未果，後續佔用公有地問題將循司法途徑解決。

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  • 文化局人員今天前往淡水文化園區，原欲進行土地委託管理契約終止點交，後因雙方立場、想法差距過大，點交工作未執行。（記者李雅雯攝）

    文化局人員今天前往淡水文化園區，原欲進行土地委託管理契約終止點交，後因雙方立場、想法差距過大，點交工作未執行。（記者李雅雯攝）

  • 點交未完成，新北市政府文化局強調後續將走法律途徑，依民法提起訴訟。（記者李雅雯攝）

    點交未完成，新北市政府文化局強調後續將走法律途徑，依民法提起訴訟。（記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 原英商嘉士洋行倉庫 古蹟 文化局 殼牌倉庫 淡水文化基金會 點交
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