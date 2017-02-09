退休油漆師傅玩創意 農用黑色織網變身彩繪藝術
2017-02-09 18:52
埔里鎮桃米里草湳濕地旁有座「無聲動物園」，因為動物全部都是油漆師傅一筆一筆畫出來的。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕這裡是座無聲的動物園！南投縣埔里鎮桃米里65歲油漆師傅陳萬來，2年前嘗試利用平凡無奇的農用黑色織網進行油漆彩繪，目前已畫滿3綑總長300公尺，包括南美叢林、非洲沙漠各式動物，以及美麗的海底世界，佈置在住家周邊，讓造訪的親朋好友與遊客驚豔，創造另類山中傳奇。
農民常用來為農作物擋風遮陽的黑色織網，現在也能變身美麗創作，全賴油漆老師傅陳萬來的巧思，18歲起靠油漆工北上打拚，養家餬口，一做45年，直到2年前退休返回故鄉埔里鎮桃米里。
陳萬來住在知名的草湳濕地旁，發現社區裡到處都是黑色織網，顏色單調，突發奇想「何不在上面油漆彩繪？」這個發想與行動一發不可收拾，一做就是整整2年，現在他已畫滿3綑黑網，1綑100公尺，總長300公尺，仍樂此不疲。
住家周圍目前懸掛的彩繪創作有南美叢林的各式猴類、猩猩，以及非洲沙漠獅子、大象、花豹、水牛、長頸鹿、斑馬、犀牛，還有各式魚類的海底世界。陳萬來並利用現有的花草樹木結合油漆創作，營造3D立體虛擬效果，讓少數造訪遊客驚豔，直呼「卡哇伊！」
桃米里長曾秀桃日前也是路過發現竟有人以農用黑網作畫，原以為社區又多了一位藝術家，沒想到是阿伯現身，而且完全無師自通，陳萬來就只靠一本本的動物、魚類百科圖鑑臨摹而成，社區多了一位彩繪達人，曾秀桃希望未來社區美化也有請這位素人藝術家幫忙，一展長才。
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