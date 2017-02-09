天冷窩賭場取暖「推筒子」 龜山警破門逮8人
2017-02-09 18:51
［記者鄭淑婷／桃園報導］龜山警分局督察組、大華派出所接獲線報，龜山區文化七路一帶有職業賭場流竄，昨天晚上氣溫開始下降，賭客窩進賭場取暖、賭推筒子，警方見機不可失衝入逮人，逮捕50歲陳姓、60歲簡姓負責人及6名楊姓賭客，查扣麻將、骰子等賭具及監視器設備、帳冊等證物，並查扣賭資28萬餘元。
陳、簡兩人坦承經營賭場，才開沒多久就破功，警方訊後將兩人移送桃園地檢署偵辦，賭客則依社維法裁罰；有趣的是，賭客窩賭場取暖，前往查緝的員警林益詮，因氣溫驟降不慎感冒，仍冒著低溫前往埋伏，一舉破獲職業賭場。
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