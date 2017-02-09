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寒流來襲！新北定點供熱食 禦寒衣物

2017-02-09  18:29

〔記者何玉華／新北報導〕入冬以來首波10度以下寒流來襲，新北市政府社會局9日啟動街友及獨居老人低溫關懷機制，提供禦寒物資與熱食，勸導前往中途之家或合作旅館接受安置。

社會局提醒，熱食提供於市府新希望關懷中心於平日及假日上午9點至下午18點提供外，也結合板橋、三重、淡水、土城、中和共5處恩友中心，於上午11點至12點時、下午5點至6點，定點、定時提供。

另外，街友外展服務中心於上班期間9點至下午6點提供泡麵等食品，貢寮德心宮、金山聖德宮、板橋埤墘福德宮、板橋潮和宮也有發放熱食，有需求者可洽詢該宮廟領取的時段。

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