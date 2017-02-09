「真的很賤ㄟ」 男子侮辱員警被判拘40天

2017-02-09 18:41

［記者黃捷／台北報導］許姓機車騎士遭張姓警員取締違規，一時氣急，竟辱罵張員「真的很賤ㄟ」，當場被依妨害公務罪送辦。許男不僅仍須繳付違規罰單，今還被判拘役40天，得易科罰金4萬元，事後因賠償張男名譽損害，雙方達成和解，才獲緩刑2年，真是得不償失。

判決指出，許男去年9月9日中午，騎機車行經北市中山北路六段、福國路口時，未依兩段式左轉規定，直接違規左轉，遭張員當場攔下取締，許男心生不滿，以左手大拇指指向張員，接續以「真的很賤ㄟ」等侮辱性言語辱罵。

士林地方法院認為，許男行為同時觸犯侮辱公務員及公然侮辱罪，但兩者時間、地點均重疊，目的也相同，視為同一行為，依法應從重論斷，因此以侮辱公務員判刑，審酌許男始終承認犯行，事後也與張員和解，予以緩刑。