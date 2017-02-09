忘帶鑰匙爬牆卡空中 12個消防員來救他

2017-02-09 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲一名男子忘記帶鑰匙，竟從公寓樓梯間3樓的窗口爬出，企圖直接爬進住家窗口，不料卡在空中，消防隊出動12人才把人救下。

根據TVBS報導，事情發生在本月5日晚間，當時男子與妻子走樓梯到3樓家門口，發現沒帶鑰匙，男子不顧妻子勸阻，竟異想天開從樓梯間的窗戶爬出，想直接爬進2公尺外的住家窗戶，不料疑因無力攀爬，手抓著窗台邊緣卡在空中，附近鄰居見狀報案，消防隊出動12人前來救援，才順利用梯子把人救下。

蘆洲消防隊分隊長林晏辰受訪表示，一般公寓的外牆、屋頂非常脆弱，呼籲民眾不要嘗試從外牆爬進住家，沒帶鑰匙就直接找鎖匠開門。