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行竊後被拍到 竊賊落網竟稱：我是大眾臉

2017-02-09  18:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕走過必留下痕跡！

王姓男子闖空門，穿著印有CIDFASEL等英文的白色T恤，偷走屋主豬撲滿與現金共7萬元；警循監視器逮到他，但他卻辯稱：「我是大眾臉」。基隆地院戳破他謊言，依他衣服的「特徵」，認定他就是竊賊，判他1月徒刑。

判決指出，王姓男子去年7月間某日下午1時許，破壞陳姓屋主窗戶後，入內搜刮50元硬幣、共4萬元豬撲滿與陳父3萬元現金與陳母金戒指、玉鐲各2只。

偵查佐黃恬閱過濾路口監視器查到竊賊影像、騎的機車、體型與穿著正面印有黑色英文CIDFASEL的白色T恤，循線逮到王。

但王看過影像後辯稱，「我是大眾臉」，且他身上穿、正面印有CIDFASEL的T恤到處都有賣，否認行竊，還稱他當晚是騎車去外木山運動。

黃員還查出，失主被撬開的窗戶，位於狹窄的防火巷，巷內髒亂，監視器拍到他行竊前白色T恤很乾淨；離去時，背面卻沾有油漬。

法院就根據王的T恤特徵、背上沾有的油漬等跡證，認為王就是竊賊，依竊盜罪判他1月徒刑。

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  • 王姓男子行竊被監視器拍到，她否認到底，辯稱：「我是大眾臉」（記者林嘉東攝）

    王姓男子行竊被監視器拍到，她否認到底，辯稱：「我是大眾臉」（記者林嘉東攝）

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