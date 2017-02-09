段宜康獲判無罪 前立委黃文玲臉書抒發無奈

2017-02-09 19:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕前台聯立委黃文玲控告民進黨立委段宜康涉嫌妨害名譽案，案情出現大逆轉，高等法院今天改判被告段宜康無罪，對此，律師出身的黃文玲在個人臉書抒發無奈的心情，她恭喜段宜康可以繼續用立委的言論免權到處罵人，並在聲明稿感慨擔憂台灣司法淪為「有『權』判生、無『權』判死」的輪廓，司法獨立已蕩然無存。

2014年彰化縣長選舉期間，段宜康指涉黃文玲與前國民黨立委林滄敏「共用1個金主（暗指蕭景田）」，此番話被黃文玲告上法院，高等法院審理後改判段宜康無罪。

黃文玲先在個人臉書酸了段宜康，之後，發表聲明稿，強調，她很擔心台灣的司法淪為「有權判生，無權判死」的輪廓，為了公平正義，她會在接到判決書後聲請檢察官上訴。

網友看了黃文玲臉書內容，為黃文玲加油打氣，黃文玲則在聲明稿中指出，該案經檢察官偵查，認為段宜康意圖使人不當選，捏造黃文玲與單一選區的另一候選人共用金主犯罪事實而起訴，並經台北地方法院判處段宜康違反選罷法及妨害名譽判處有期徒刑4個月，遞奪公權1年有案。

聲明稿表示，段宜康上訴台灣高等法院，突在2審法院臨時拼湊證人，依辦案經驗法則，偵查中及原審未舉證等第2審始臨時舉證的證言，顯有藉不實證言企圖卸罪，無可信度，而且片面證詞又與意圖使人不當選及「共用金主」絕無因果關係的證言，令人費解。

黃文玲在聲明稿強調，台灣高等法院竟採信第2審片面證詞，又與犯罪行為和事實無因果關係版的證言，被告段宜康經常藉立委特權侵害人格權成性，今不獨不知侮改，還硬拗到底，而法院又縱容被告犯罪行為，讓她深感遺憾。