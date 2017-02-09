段宜康獲判無罪 前立委黃文玲臉書抒發無奈
2017-02-09 19:56
〔記者張聰秋／彰化報導〕前台聯立委黃文玲控告民進黨立委段宜康涉嫌妨害名譽案，案情出現大逆轉，高等法院今天改判被告段宜康無罪，對此，律師出身的黃文玲在個人臉書抒發無奈的心情，她恭喜段宜康可以繼續用立委的言論免權到處罵人，並在聲明稿感慨擔憂台灣司法淪為「有『權』判生、無『權』判死」的輪廓，司法獨立已蕩然無存。
2014年彰化縣長選舉期間，段宜康指涉黃文玲與前國民黨立委林滄敏「共用1個金主（暗指蕭景田）」，此番話被黃文玲告上法院，高等法院審理後改判段宜康無罪。
黃文玲先在個人臉書酸了段宜康，之後，發表聲明稿，強調，她很擔心台灣的司法淪為「有權判生，無權判死」的輪廓，為了公平正義，她會在接到判決書後聲請檢察官上訴。
網友看了黃文玲臉書內容，為黃文玲加油打氣，黃文玲則在聲明稿中指出，該案經檢察官偵查，認為段宜康意圖使人不當選，捏造黃文玲與單一選區的另一候選人共用金主犯罪事實而起訴，並經台北地方法院判處段宜康違反選罷法及妨害名譽判處有期徒刑4個月，遞奪公權1年有案。
聲明稿表示，段宜康上訴台灣高等法院，突在2審法院臨時拼湊證人，依辦案經驗法則，偵查中及原審未舉證等第2審始臨時舉證的證言，顯有藉不實證言企圖卸罪，無可信度，而且片面證詞又與意圖使人不當選及「共用金主」絕無因果關係的證言，令人費解。
黃文玲在聲明稿強調，台灣高等法院竟採信第2審片面證詞，又與犯罪行為和事實無因果關係版的證言，被告段宜康經常藉立委特權侵害人格權成性，今不獨不知侮改，還硬拗到底，而法院又縱容被告犯罪行為，讓她深感遺憾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 臉書新增工具 災難時供人們伸援他人
- 自由廣場》擴大內需與蚊子館
- 台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動
- 司改國是會議20日登場 司改會籲有效對話、落實
- 南市民營停車場突漲價 議員爆：國民黨轉投資事業
- 不滿公保金併入所得替代率計算 全教產怒吼
- NBA》不認同代言公司總裁 柯瑞批：川普是蠢驢
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 台南永康花55元買茶喝…中千萬發票
- 中國人傷心問「台人為何幫日人打他」鄉民紛紛搶答...
- 竹市香山濕地賞蟹步道 相約3月底看萬蟹奔騰
- 經典賽》怕影響士氣不用投手特別名單 南韓28人打好打滿
- 響應川普政策 英特爾將投資70億美元
- 《小檔案》參院表決僵局 副總統握決定性一票
- 林辰唏火車上解衣親餵 網狂讚：畫面美翻
- 中職》富邦確定第3名洋將 前猿隊左投神盾
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 唐立淇已成絕響 更名唐綺陽自揭原因
- 新航空姐之死 爆航空公司血汗內幕
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 終於可大口呼吸！ 台南空品今年首見「良好綠」
- 庭院深深場景失火 老洋樓內部受損
- 花蓮採果風夯 剪齊蒂頭耐保存
- 自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 台紙總經理余美玲：董事會2大議案需董座即刻處理
- 北市重大公共建設 超過三成民眾不滿意
- 詹啟賢直攻2020總統 傳郭台銘是「king maker」
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 自由廣場》健保審查委員有話說
- 札幌亞洲冬季運動會 我國參賽選手創新高
- 央行：物價2月應明顯下滑 若續破2％會有行動
- 2度巧遇！馬英九書展尬朱立倫
- 李登輝月初「腎臟發炎」入院調養 今出院
- 許厝童哪裡開學 國健署今說明
- 沒在開玩笑！這世界除了男生跟女生...泰國有18種性別（圖解）
- 經典賽》沒在美國隊名單 克蕭：球季優先
- F奶豔星飄強國經商 氣喊：早已不是演藝圈人！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：段宜康獲判無罪 前立委黃文玲臉書抒發無奈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分