病童夢遊墜樓命案逆轉 搬凳拿衣不慎跌倒

台北市北安路大直風華社區，昨日晚間發生男童墜樓命案。（資料照，記者劉慶侯攝）

2017-02-09 18:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北安路大直風華社區，昨日晚間發生的男童墜樓命案；警方調查，生病在家休養的11歲蕭姓男童，在睡醒後想洗澡，搬小板凳到陽台拿晾在外的衣服，不料重心不穩，三腳小板凳傾倒，以致不慎自9樓住處墜樓，已排除有其他因素。

警方表示，8日晚間8時28分左右，蕭童被人發現倒臥在台北市北安路630巷的社區內中庭花圃，警消據報前往時蕭童己無意識，左腿出現腫脹情況，經送往新光醫院急救途中突然開始大量吐血，經搶救仍告不治。

據蕭母表示，她當日早上因為二兒子生病發高燒，帶去醫院看病吃藥後就在家裡睡覺休息。她說，晚間本想帶兩個兒子外出吃飯，但見二兒子仍在熟睡，不忍心叫醒對方，才先帶老大出門，怎知回家就發現發生不幸。

當時據警方調查，蕭的哥哥表示弟弟時常有夢遊的情形發生，一度讓警方懷疑蕭童在吃了感冒藥後，又夢遊症發作，才在半睡半醒間，自陽台打開窗戶不慎墜樓，但蕭母否認么兒有夢遊症狀，也未曾有過就醫紀錄。

警方昨日晚間顧及蕭母情緒過於悲痛，暫時未進行調查取證，直到今日才前往案發現場蒐證。根據陽台間有小板凳傾倒和晾曬的衣服掉落等種種跡象，研判蕭童起床後不見家人，自行到陽台想拿晾曬在外的衣物洗澡，結果板凳沒踩穩，跌倒後撞及女兒牆再跌落。

警方初步排除有其他致死因素，全案現會同家屬處理後續事宜中。