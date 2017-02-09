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警力不足 竹南中港、海口派出所預計月內合併

2017-02-09  18:40

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣竹南警分局中港、海口派出所兩所今天宣布合併計畫，竹南分局召集各界人士召開說明會，竹南分局局長莊武能說，海口里人口數近年增加，中港所廳舍老舊，加上縣內警力面臨不足狀況，盼朝合併目標前進，將有限的警力發揮到最大效益，預計最快1個月內合併完成。

竹南中港、海口派出所步行距離約1公里，莊武能說，目前全國警力嚴重欠缺，苗縣同樣面臨此窘境，表示該案多年前推動失敗，1年前開始陸續與各界人士溝通、商討，此次說明會是希望大家達成共識。

兩所轄區內多位議員、代表及各里里長等人，今天下午皆到場了解合併案。中美里里長翁盛宗說，贊成合併，建議派出所名稱要更改，除此辦公廳舍也要重新選擇，強調既然要做就一次做好，別到時又有空間不足問題。

竹南鎮長康世明表示，只要合併後能維護好治安，並加強巡邏，一切都尊重分局專業。大部分與會人士也都表示贊成，未多表示意見。

莊武能說，中港所警力10名、海口所6名，中港所搬遷至海口所，合併後平居每天巡邏將增至12班，不僅維持24小時巡邏，也可彈性編排勤務。

莊武能指出，屆時合併後更名、另闢辦空廳舍與否都可以再商議，強調首要是維護好治安、減少基層同仁勤務負荷，同時撙節開支，提升破案率、降低犯罪率。

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  • 苗栗縣竹南鎮海口派出所目前有6名警力。（記者許展溢攝）

    苗栗縣竹南鎮海口派出所目前有6名警力。（記者許展溢攝）

  • 苗栗縣竹南鎮中港派出所目前有10名警力。（記者許展溢攝）

    苗栗縣竹南鎮中港派出所目前有10名警力。（記者許展溢攝）

  • 苗栗縣竹南警分局局長莊武能表示，中港、海口派出所合併案，預計1個月內完成。（記者許展溢攝）

    苗栗縣竹南警分局局長莊武能表示，中港、海口派出所合併案，預計1個月內完成。（記者許展溢攝）

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