補教老師逼口交 女學生緊閉嘴唇躲一劫

2017-02-09 18:16

〔記者王定傳／新北報導〕某美術補習班李姓負責人兼繪畫老師，101年至102年間，強行親吻年僅11歲的女學生小美（化名），撫摸她下體，還拉她的手摸自己生殖器，甚至強逼口交，小美緊閉嘴唇、咬緊牙齒才躲過一劫，新北地院依對未滿14歲女子為性交未遂等罪，判李6年徒刑，可上訴。

檢警調查，101年，小美因興趣要求學繪畫，李男卻心懷不軌，同年11月等同學離開後，先拿餅乾討好，再強行抱住小美並伸舌親吻，隔年9月，李男行為更誇張，除環抱、親吻外，還伸手撫摸她下體，強拉她手撫摸自己下體；10月間，李男竟發A片給小美觀看，脫掉自己褲子逼口交，小美緊閉嘴唇、咬緊牙齒才躲過一劫。

小美認為別人一定不相信，沒有即時反應，開始逃避上課，其母鼓勵她「畫得很好，可以比賽」，小美只有沉默，直到李男涉及他案，檢警清查發現此事。李男辯稱，因曾在上課中對小美嬉鬧行為管教，加上小美欠2萬元補習費，才有此不實指控。

合議庭認為，小美對案情主要陳述無矛盾，依她的年齡及心智程度，不可能虛構這些內容，且小美母親否認欠補習費，一般債務糾紛及平常學習管教問題，不是深仇大恨，沒有必要破壞自身名節誣陷李男，加上社工證述小美訪談時有身體抖動等情緒反應，可見應是親身經歷。

另外，李男被控於102年10月至前年，曾逼口交未遂乾脆自慰在小美嘴巴，事後給草莓口味的哈根達斯冰淇淋當封口費，因小美指述不一，有違常理，判決無罪。