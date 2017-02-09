玩太嗨！熟男、嫩妹邊騎邊搖晃 最後悲劇了...

2017-02-09 18:56

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆一名33歲童男，日前騎車載著18歲嫩女友，兩人疑似玩太嗨，邊騎邊搖晃，警察看到以為是酒駕，施以攔查，酒測數值雖為零，卻意外查出童男是名通緝犯，詢後解送基隆地檢署歸案。

基隆市第四警分局中山派出所警員曾國峰、陳勁嘉8日晚間8時25分巡邏時，在成功二路與中山一路口，見到童男騎車不時轉頭與女友交談，滿面春風，但身體劇烈搖晃，疑似不能安全駕駛，警方立刻將他攔下。

童男酒測值為零，拒不願出示證件，還說前幾天已被警察盤查過，可不可以不要一直查他，行徑怪異。

陳勁嘉認為事有蹊蹺，端詳童男的臉，發現「他就是之前被我抓的酒駕犯！」經過電腦比對，確定童男酒駕未到案，已被通緝，立刻帶回派出所。

童男見事跡敗露，改口稱不知自己被通緝，一旁小女友得知心愛的大叔竟是通緝犯，驚嚇地說不出話。

童男向警方表示，當時跟小女友趕著要回家，不知騎車搖搖晃晃，幸好沒造成其他用路人意外。

嫩女義氣相挺，並未因童男是通緝犯即離去，一路跟到地檢署，不離不棄。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆