醫院保全監守自盜 偷走護理師百萬金飾
顧姓保全利用紙箱當掩飾，偷走置物櫃內的物品。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院一名佟姓護理師去年10月喜嫁女兒，卻將婚禮上穿戴的百萬金飾暫時放在休憩室的置物櫃內。院內顧姓保全潛入後發現，有大批黃金，全部搜刮一空，在過年前見無人報案，還把醫師的筆電、洋酒全部帶走。直到護理師發現金飾不翼而飛，報警處理，顧男翹班藏匿，被警察埋伏揪出。警訊後，今日上午將顧男函送法辦。
佟姓護理師向警方表示，嫁女兒之後，想說先把金飾暫放在置物櫃，再拿到銀行保險箱內存放，但是一時忙過頭忘記金飾放在櫃內，直到過年前才想起銀行會休息，才跑到置物櫃查看；打開置物櫃大吃一驚，發現自己的金飾、鑽戒以及長輩傳承的玉飾均被搜刮一空，趕緊跑到派出所報案。
警方調閱監視器，發現36歲顧姓保全涉有重嫌，準備約談他時，顧男卻翹班逃逸。
員警在顧男家外埋伏一天，1月24日清晨逮到回家拿生活日用品的犯嫌，並在屋內起出金飾保單等證物，將他帶回偵訊。
顧男起初不願承認犯行，但警方出示多項證據後，才承認在去年11月有發現護理師的置物櫃內，有大批金飾，分了2天將東西全部拿走，後來發現沒人報案，才陸陸續續搬走置物櫃內的物品，最後一次下手1月21日是偷走醫師的筆記型電腦，後來知道警方已經在調閱監視器，才翹班躲藏。
警方追查贓物下落，但顧男卻說因為積欠地下錢莊20萬元，拿到之後整批都被他們拿走抵債，明知道吃虧，但是不敢抗議。警方要求顧男提供地下錢莊資料時，他卻宣稱資料遺失，不記得是跟誰聯繫，十分狡猾。
警方調查，被害人遺失可計價的物品大約80萬元，另外玉飾等部分，因無法鑑價，難以判斷價值，但合計應該高達百萬元，目前仍持續追查贓物下落。
監視器拍下顧姓保全行竊後離開現場的身影。（記者吳昇儒翻攝）
顧姓保全潛入護理師的休憩室竊走置物櫃內的百萬金飾。（記者吳昇儒翻攝）
警方在顧男家中起出失竊金飾的保單。（記者吳昇儒攝）
部立基隆醫院保全竟監守自盜。（記者吳昇儒攝）
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標題：醫院保全監守自盜 偷走護理師百萬金飾
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