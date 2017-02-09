台北燈節碰上寒流 警政署長發暖暖包慰基層

2017-02-09 17:40

〔記者王冠仁／台北報導〕今天寒流發威，台北市溫度下探10度，不過，2017台北燈節依然熱鬧舉行。警政署長陳國恩為了體恤在燈節期間執勤的萬華分局員警，在今天下午5點多時，特地前往燈會場地旁的漢中派出所慰勤並頒發加菜金。

陳國恩說，燈節活動為期9天，這段期間萬華分局動員大批警力疏導交通、執行維安勤務，十分辛勞，今天更碰上寒流來襲，因此特地前來慰問萬華分局同仁。

陳國恩擔心在外執勤的基層同仁受寒，不僅分送暖暖包，還以徒步方式前往燈會周邊各值勤點慰問因站崗而吹風受凍的基層員警。