結婚20年還想賴？一、二審見解逆轉 判男輸
［記者楊政郡／台中報導］台中陳男20年前與何女，兩人在高雄結婚宴客又回台中辦理登記，但陳男2年前卻以高雄宴客只是訂婚，何女沒穿白紗，沒有迎娶的禮車，主張婚姻關係不存在，一審陳男勝訴，但何女又提出2人同居10多年，期間陳男祖母往生訃聞還稱她「孝孫媳」，台中高分院認定高雄宴客已屬結婚公開儀式，逆轉改判婚姻有效。
台中高分院判決指出，陳男主張87年3月14日在何女住處（高雄市）僅是舉辦訂婚儀式，他是長孫不能草草舉辦婚禮，當天新娘沒有穿白紗，也無綁甘蔗、豬肉的禮車迎娶，雙方的婚姻自始不存在，該案在台中地院審理判決陳某勝訴，何女不滿提起上訴。
據台中地院判決書指出，陳男提出87年3月14日在高雄宴客僅是訂婚，選在女方家當主人宴客，且由女方負責訂桌，符合民間習俗的訂婚儀式，陳某主張雙方結婚缺乏公開儀式有理。
但何女主張，87年3月14日舉行公開儀式及宴請賓客，她當時是現役軍人，於1個月前必須繕具軍人結婚報告表，報請長官於同年2月19日核准，有軍人結婚報告表可證。且到了104年陳某還曾向法院提起聲請調解離婚，且陳某的祖母於103年6月21日死亡之訃聞，也載明她為孝孫媳婦，足見陳某也認為兩造之婚姻關係有效。
何女主張，當天是訂婚、結婚一起辦，陳男親友也不否認2人宴客（午餐）後，何女就與陳某一家人都回台中，且住在一起，每年農曆過年兩人都會探望男方父母。
台中高分院法官認為何女主張有理，不能說新人未身穿白紗禮服，未印製喜帖及拍攝婚紗照，就說僅有訂婚。至於是否備禮車將新娘迎娶至新房，非結婚不可或缺儀式。
再者陳某早知結婚要有公開儀式才生效等語，何以在提起本件訴訟之前，先主張「兩造結婚迄今已17年有餘，何女個性乖戾刁鑽、脾氣暴躁，已長達9年餘未曾良好互動，從未盡子媳義務」等情，向法院聲請調解離婚？豈非自我矛盾，顯然是陳男一心想離婚在找漏洞而已，判決何女勝訴。
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