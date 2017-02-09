砍斷超商工讀生左手掌 惡少移送檢方複訊

砍斷超商工讀生左手掌的17歲陳姓少年移送新北地檢署複訊。（記者陳慰慈攝）

2017-02-09 17:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區一名17歲的超商丁姓工讀生，5日遭17歲陳姓惡少持刀行搶，丁男死守收銀機被陳少砍斷左手掌，雙方拉扯中陳男也誤傷自己，造成其左手臂韌帶斷裂、傷及神經，陳男今天上午出院接受警方偵訊，下午5時依強盜殺人罪嫌移送新北地檢署複訊，訊後將再移送少年法庭，由法官裁定收容與否。

陳男警詢時供稱，只想快點賺到錢，所以搶劫，供詞讓警方傻眼。

丁男送醫時，左手掌僅剩一層薄皮連著，所幸經過13小時手術以順利將左手掌接回，但醫生評估復健後最多僅能恢復6、7成功能，恐怕無法再做取物、滑手機等動作。