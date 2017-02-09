天冷泡熱水澡 熱水器安裝環境要通風

2017-02-09 17:15

〔記者陳薏云／新北報導〕入冬首波寒流來襲，今晨淡水最低溫僅9.7度。不少人想趁著冷天泡個熱水澡，但卻忽略家中熱水器安裝環境，造成一氧化碳中毒，經統計，去年一氧化碳中毒就有61件，造成3人死亡及174人受傷，消防署表示，熱水器安裝空間一定要保持通風，以免造成瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳中毒。

消防署曾進行實驗，在4個情境下安裝熱水器，發現僅有安裝在通風的屋外熱水器不會產生一氧化碳，其餘安裝在室內或者是門窗緊閉的陽台皆會產生一氧化碳，其中安裝在浴室之瓦斯熱水器更測得高達1500ppm之濃度，人員曝露在此濃度環境下20分鐘內即會產生暈眩、嘔吐等症狀，2小時可能會死亡。

除了要將熱水器安裝在獨立通風空間外，熱水器的使用年限、狀態也是關鍵，若熱水器較為老舊，恐造成燃燒效率不佳，即便通風也可能燃燒不完全，因此也建議使用熱水器時，可將通往屋內的門窗關閉，讓熱水器獨自在陽台通風，避免一氧化碳飄入屋內。