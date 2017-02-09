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台南推動英語友善環境 邀民間企業加入

2017-02-09  17:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市積極推動英語為第二官方語言，打造英語友善環境，並鼓勵民間產業共同參與，今天由副秘書長兼二官辦主任劉世忠與產業聯盟、商業會及企業代表共同宣誓支持推動產業英語化政策，鼓勵更多產業響應。

德英生技公司總經理郭國華及經昌汽車電子公司羅忠孝副總經理分享產業英語化經驗，他們皆有感於英語對企業國際競爭力的重要性，全力推動企業內部英語能力提升。

劉世忠表示，產業英語化推動主要目標，除加強企業英語能力訓練，以增加對外接單能力及提升產業競爭力，也建構南市英語化環境，以利外商熟悉南市投資環境及取得相關資訊，提高外商投資意願，此外，透過店家雙語化及友善英語夜市，形塑台南在地店家國際化及友善形象，吸引外籍旅客觀光，促進消費。

南市產業英語化作法，包括建置英文網頁、文宣及工商申請表格英語化；建置工業區雙語化環境，完成樹谷園區、柳科及永康科雙語化道路指標；輔導21家觀光工廠設置雙語標誌等；製作店家雙語菜單等。

經發局表示，將擴大產學合作，針對企業需求委託學校開設英語提升課程，輔導觀光工廠全面導入雙語標誌，民間與市府一起營造更好的英語環境，創造更多商機，共同打造台南成為國際城市。

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  • 台南市推動英語友善環境，市府邀民間企業響應加入行列。（記者洪瑞琴攝）

    台南市推動英語友善環境，市府邀民間企業響應加入行列。（記者洪瑞琴攝）

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