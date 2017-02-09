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嗆1999「我要去殺童」 判兩個月又拘役20日

2017-02-09  17:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓男子於前年6月初撥新北市1999市民熱線，嗆聲「我也要去殺童啦」、「我死都不怕啦！」由於當年5月，才剛發生一起女童遭割喉案，警方立即前往查訪，還遭林飆罵三字經，新北地院依恐嚇及妨害公務罪判林2個月徒刑加拘役20日，可上訴。

判決書指出，前年6月5日晚間6點多，林男撥新北市1999市民熱線，對話務員嗆聲「我說警察如果要這樣搞，我跟你講我也是要去殺童啦」、「我也是要去國小在那邊劫走一個兒童，我死都不怕啦！」

1999立即通報警方前往林家查訪，不料，林男卻飆罵三字經，警方當場將他逮捕；法院審理時，林男否認犯行，法官不採信，斥責他只因認紅綠燈設置過高，無法遵守交通號誌，導致遭開單處罰，心有不滿，恐嚇公眾，口出穢言辱罵警員，挑戰公權力、藐視國家法秩序。

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