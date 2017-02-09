如願歸化台灣國籍 新住民母子感謝各界幫忙
2017-02-09 17:18
〔記者謝介裕／南投報導〕熬出頭！33歲的越南新住民「阿如」，歷經家暴、離婚、男友劈腿、未婚生子，以及母子淪入幽靈人口窘境，還好在立委馬文君與移民署南投專勤隊人員積極奔走，並克服相關法令下，終讓阿如母子如願取得「歸化國籍許可證書」，且今日是阿如4歲兒子「小傑」生日，不啻也是最佳的生日禮物，令母子開心不已。
越南新住民「阿如」，93年間嫁來台灣，因禁不起丈夫酒後拳打腳踢等家暴因素，於99年間離婚後，阿如便自力耕生，在工廠工作期間，與男同事陷入熱戀，怎料，102年間，遭男友劈腿後，驚覺懷孕時，其男友也已離職不知去向。
當下「阿如」也決定將腹中孩子生下來，無奈，當時雖已放棄越南國籍，但尚未取得台灣國籍，以致孩子生下來後，母子雙雙淪為「無國籍」身分，加上不諳我國法令，求助無門，還好在工廠當廚工打零工期間，其同事向立委馬文君求助，並與移民署南投專勤隊歷經9個多月努力，終獲頒「歸化國籍許可證書」，成為正港台灣人。
阿如說，今日剛好是其兒子「小傑」4歲的生日，歸化台灣國籍的證書，更顯得珍貴，除感謝各界幫忙以外，也眼眶泛紅哽咽表示，一定會將孩子扶養長大，並記住大家恩情，讓其孩子長大後，做個有用之人回饋社會。
立委馬文君、南投專勤隊長涂順福指出，「苦民所苦」係為民服務的職責所在，也冀望藉此照亮社會的角落，讓新住民朋友的心，也一同溫暖起來。
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