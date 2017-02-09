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搶超商不成斷人手掌 陳少：想快點賺到錢才搶劫

陳姓少年今日在警方戒護下出院偵訊。（記者曾健銘攝）

2017-02-09  16:43

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區日前發生超商強劫案，17歲陳姓少年持刀搶劫不成，將同齡的丁姓工讀生砍成重傷，雙方拉扯中陳少也誤傷自己，左手韌帶斷裂，落網後在警方戒護下就醫，直到今日上午才出院偵訊，陳少供稱，只想快點賺到錢，所以搶劫是最快的方法，供詞讓警方傻眼。

偵訊時陳少也說，之前曾在新莊、樹林一帶尋找犯案超商，但故意不挑有女性店員的超商，最後選擇新莊裕民街萊爾富的原因，是覺得顧店的丁少一副乖學生的樣子看似好欺負。

陳父先前受訪時表示，綽號「黑龜」的菜販曾揶揄兒子一天只賺800元，成不了大事，他也勸說兒子不要受他人影響，但兒子因情緒控管不佳，疑似受到刺激才犯案，警方目前依強盜殺人偵辦，稍後會將陳少移送少年法庭複訊。

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