搶超商惡少頻要求如廁 警方一度懷疑他吸毒

陳姓少年被帶回警局訊問時，被問到為何會挑上丁姓少年所工作的超商行搶，陳姓少年直言因為丁姓少年看起來像「乖學生」，比較好下手。（資料照，記者曾健銘攝）

2017-02-09 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名陳姓少年日前因缺錢花用持刀至新莊區某超商搶劫，店員丁姓少年因死守收銀台而被陳姓少年砍斷手掌，今日上午陳姓少年被警方帶回警局訊問時，因為頻頻要求上廁所，一度令警方懷疑他是否吸毒，不過陳姓少年表示是因為「點滴打太多」。

根據《蘋果日報》報導，陳姓少年今日下午由父親與律師陪同之下製作筆錄，不過陳姓少年在從醫院返回警局過程中，幾乎每30分鐘就會要求上一次廁所，警方懷疑陳姓少年有吸毒習慣，不過陳姓少年僅表示是因為打太多點滴，警方詢問犯案動機，陳姓少年表示因為覺得當菜販工作賺錢太慢、缺錢花用，所以就去搶劫超商。

隨後陳姓少年又被問到「為何挑上丁姓少年工作的超商」？陳姓少年回答，當決定要搶劫時挑選過許多目標，但對於女孩及婦人沒興趣，之所以挑上丁姓少年所工作的超商，是因為在反覆觀察下，覺得丁姓少年看起來像「乖學生」，比較好下手。

陳姓少年在下午4點完成筆錄，訊後警方依強盜、殺人罪嫌移送少年法院。