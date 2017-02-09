| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
彰化伸港化學品儲存公司傳出氣爆 2人送醫 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

搶超商惡少頻要求如廁 警方一度懷疑他吸毒

陳姓少年被帶回警局訊問時，被問到為何會挑上丁姓少年所工作的超商行搶，陳姓少年直言因為丁姓少年看起來像「乖學生」，比較好下手。（資料照，記者曾健銘攝）

2017-02-09  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名陳姓少年日前因缺錢花用持刀至新莊區某超商搶劫，店員丁姓少年因死守收銀台而被陳姓少年砍斷手掌，今日上午陳姓少年被警方帶回警局訊問時，因為頻頻要求上廁所，一度令警方懷疑他是否吸毒，不過陳姓少年表示是因為「點滴打太多」。

根據《蘋果日報》報導，陳姓少年今日下午由父親與律師陪同之下製作筆錄，不過陳姓少年在從醫院返回警局過程中，幾乎每30分鐘就會要求上一次廁所，警方懷疑陳姓少年有吸毒習慣，不過陳姓少年僅表示是因為打太多點滴，警方詢問犯案動機，陳姓少年表示因為覺得當菜販工作賺錢太慢、缺錢花用，所以就去搶劫超商。

隨後陳姓少年又被問到「為何挑上丁姓少年工作的超商」？陳姓少年回答，當決定要搶劫時挑選過許多目標，但對於女孩及婦人沒興趣，之所以挑上丁姓少年所工作的超商，是因為在反覆觀察下，覺得丁姓少年看起來像「乖學生」，比較好下手。

陳姓少年在下午4點完成筆錄，訊後警方依強盜、殺人罪嫌移送少年法院。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶劫 斷掌 超商
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：搶超商惡少頻要求如廁 警方一度懷疑他吸毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.