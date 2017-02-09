老翁健行爬柴山走小徑 疑喝水撞破頭幸獲救
2017-02-09 16:40
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄柴山今午又傳意外！湯姓老翁爬上七蔓站附近小徑，疑因喝水時未注意傾斜樹幹，頭部撞樹出現3公分撕裂傷，山友發現求助消防局，緊急包紮並送醫急救，幸無大礙。
消防人員表示，今天上午約11點30分許，獲報馳援將老翁救下山送醫，所幸傷勢不重，最近柴山不太平靜，1日發生柴山獼猴嚇到女登山客，造成女登客跌落10公尺深邊坡骨折，5日位於軍事管制區的少女峰觀海崖，也發生雜草火警，卻因地勢陡峭灌救不易，歷時4小時才撲滅，今天又傳登山健走的老翁撞樹受傷。
壽山國家自然公園籌備處秘書許書國表示，民眾爬柴山應以步道為主，不可任意行走小徑，不僅易迷路，也暗藏危機，小徑樹枝歪倒傾斜，蟻窩、蜂窩不少，消防分隊也說，幸好有人發現老翁撞樹，否則後果不堪設想。
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