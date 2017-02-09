嘉義男子假裝問路 疑騙女子到廁所性侵

2017-02-09 16:34

〔記者林宜樟／水上報導〕36歲蔡姓男子昨天在太保市疑似以問路方式，將女子「小芳」載到附近的公廁，要求小芳幫他手淫，並用手指性侵得逞；警方獲報後調閱監視器影像等，今天下午將蔡某逮捕到案，他否認性侵，警方正在偵訊中。

警方調查，蔡姓男子昨天早上開車經過縣道168線太保市後潭附近時，看到小芳疑似智能不足，先停車問路，再謊稱自己聽不懂，要求小芳上車幫忙，結果卻將她載到公廁性侵。

小芳家人報案後，警方今天找到蔡姓男子，還在他車上發現被害人的手提包等；蔡姓男子供稱只是帶小芳上廁所，手提包等是小芳上廁所完後忘記拿走，並不承認有性侵；警方則已採集到嫌犯的精液，送驗比對。