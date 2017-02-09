| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
彰化伸港化學品儲存公司傳出氣爆 2人送醫 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

嘉義男子假裝問路 疑騙女子到廁所性侵

2017-02-09  16:34

〔記者林宜樟／水上報導〕36歲蔡姓男子昨天在太保市疑似以問路方式，將女子「小芳」載到附近的公廁，要求小芳幫他手淫，並用手指性侵得逞；警方獲報後調閱監視器影像等，今天下午將蔡某逮捕到案，他否認性侵，警方正在偵訊中。

警方調查，蔡姓男子昨天早上開車經過縣道168線太保市後潭附近時，看到小芳疑似智能不足，先停車問路，再謊稱自己聽不懂，要求小芳上車幫忙，結果卻將她載到公廁性侵。

小芳家人報案後，警方今天找到蔡姓男子，還在他車上發現被害人的手提包等；蔡姓男子供稱只是帶小芳上廁所，手提包等是小芳上廁所完後忘記拿走，並不承認有性侵；警方則已採集到嫌犯的精液，送驗比對。

廣告
  • 蔡姓男子疑將小芳帶到廁所性侵。（記者林宜樟翻攝）

    蔡姓男子疑將小芳帶到廁所性侵。（記者林宜樟翻攝）

  • 蔡姓男子疑將小芳帶到廁所性侵。（記者林宜樟翻攝）

    蔡姓男子疑將小芳帶到廁所性侵。（記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公廁 性侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：嘉義男子假裝問路 疑騙女子到廁所性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.