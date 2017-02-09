強烈寒流來襲 北市3長者無呼吸心跳
2017-02-09 16:14
〔記者姚岳宏／台北報導〕昨夜開始強烈寒流南下，溫度驟降，預計會冷到下週二，台北市消防局統計，從今天凌晨到下午3時30分，疾病救護案有77件，內科OHCA（到院前無呼吸心跳）有3件，皆為80歲以上長者，消防局提醒，年長者或有心血管疾病者，要特別注意保暖。
為因應這波寒流，民眾多會拿出家中電暖器使用，消防局表示，往年冷氣團來襲時，曾發生因電暖器使用太靠近床舖及可燃物，造成高齡長者雙腳遭燙傷送醫，或是乘坐輪椅周遭毛毯衣服燒得焦黑的案例，建議民眾，家中如有幼童、高齡長者及行動不便者，要特別注意此類電器產品的使用安全。
若市民要到賣場選購電暖器，應挑選貼有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標示，及商品檢驗合格標識的產品，且電暖器無論是以石英燈管、鹵（炭）素燈管、陶瓷板或具半導體特性之電膜方式加熱，均應與周圍物品保持安全距離，尤其是棉被、衣物或毛巾等，也不可拿來烘乾衣服或暖被。
由於電暖器是電功率消耗較大，應使用獨立插座，並注意電暖器電源線外觀是否有破損、劣化，「電暖器使用費心點，家中危險少一點」。
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