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機車龍頭鎖被灌三秒膠 花蓮警逮到人了

2017-02-09  16:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區日前出現灌膠怪客，許多機車龍頭鎖被灌入三秒膠導致鎖頭報廢，花蓮警方今早依監視器抓到涉嫌的41歲梁姓男子，他向警方坦承因為工作不順、心情不好，所以在酒後灌膠抒壓，警方依毀損罪嫌函送法辦，並將繼續清查是否有其他受害車主。

花蓮警方調查，花蓮市區從6日晚開始，陸續有民眾向警方報案稱，停放在花蓮市博愛街、上海街、中正路及國聯四路、國盛一街等多條路段的機車，被人以三秒膠灌入鑰匙孔，導致整組鎖心黏死損壞，甚至鑰匙都插不進去，維修費就要2000多元，2天就有5名被害人報案，加上有其他被害車主直接在臉書上PO文指責這樣的惡劣的行為，警方研判還有更多機車受害。

花蓮分局長呂芳典召集成員組成專案小組，先調閱路口監視畫面鎖定嫌疑人特徵，發現嫌疑人是徒步犯案，再擴大調閱路口監視器比對、過濾，再擴大調閱路口監視器比對、過濾，在花蓮市區一家不起眼的旅社內發現41歲梁姓男子涉嫌，由於梁男手上還留有殘膠，加上搜出有購買三秒膠的發票等證據。

梁姓男子向警方坦承說，因為最近工作不順利，加上父親生病導致他心情低落，6日當天喝了酒才會連續犯案發洩情緒，但毀損了幾部機車因為喝醉了也不記得。警方說，若有其他受害者可向分局報案，將繼續清查，警方先依毀損罪嫌函送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 花蓮市區日前出現灌膠怪客，警方今早逮到梁姓男子涉嫌。（記者王錦義翻攝）

    花蓮市區日前出現灌膠怪客，警方今早逮到梁姓男子涉嫌。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮市區日前出現灌膠怪客，警方今早逮到梁姓男子涉嫌犯案，手上都是快乾膠痕跡。（記者王錦義翻攝）

    花蓮市區日前出現灌膠怪客，警方今早逮到梁姓男子涉嫌犯案，手上都是快乾膠痕跡。（記者王錦義翻攝）

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相關關鍵字： 三秒膠 機車龍頭鎖 毀損罪
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