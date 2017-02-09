你長得像阿嬤！妙齡辣妹「璇璇」賣淫遭打槍

2017-02-09 16:14

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名33歲陸姓男子昨晚夜間無事，發現通訊軟體出現「亞米正妹外送茶」賣淫集團的訊息，一時「性」起便約了其中一名身材曼妙的女子「璇璇」，不料兩人約在永和區旅館，陸男一看到璇璇後非常失望，覺得對方長的實在太老，因此退貨，沒想到璇璇剛踏上22歲葉姓馬伕的車，就被巡邏警方攔查，訊後將葉姓馬伕依妨害風化移送。

警方調查，21歲林女以「璇璇」花名闖蕩，高中畢業後就沒再就學，認識葉男後踏入賣淫集團，每次以6千價格性交易，馬伕每天則可抽2500元，昨晚間7時許，林女身著短褲前往與陸男交易，卻被陸男抱怨長得太老，「像阿嬤」，警方巡邏逮捕林女、葉男及陸姓嫖客，三人皆坦承有性交易情事，訊後依妨害風化移送。