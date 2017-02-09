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台鐵產業工會赴凱道抗議 一度與警方發生推擠

2017-02-09  16:20

〔即時新聞／綜合報導〕不滿台鐵局長期放任人力不足，使員工只能上「過勞班表」，造成員工身體健康與家庭生活的危害，台鐵產業工會今日再度上街抗議，一度與警方發生推擠。

台鐵產業工會以改革班表、拒絕打壓為訴求，從交通部步行至總統府，呼籲總統蔡英文指示台鐵局與工會產開實質協商，包括對人力不足與日夜休班表的討論，以及撤銷員工在春節依法休假的曠職紀錄。

工會成員在過程中一度與警方發生推擠衝突，許多人揮舞旗幟並拿出抗議標語，在凱道與公園路交會處席地而坐表達訴求。

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  • 工會成員阻擋車輛，越過警方規劃抗議區要走向總統府大門，與警方推擠。（記者劉信德攝）

    工會成員阻擋車輛，越過警方規劃抗議區要走向總統府大門，與警方推擠。（記者劉信德攝）

  • 工會成員阻擋車輛，越過警方規劃抗議區要走向總統府大門，與警方推擠。（記者劉信德攝）

    工會成員阻擋車輛，越過警方規劃抗議區要走向總統府大門，與警方推擠。（記者劉信德攝）

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