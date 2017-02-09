脫序男師 上課播限制級電影 病假卻與女學生出國

由於《香水》刻劃人性黑暗面，裡頭中有殺人、露點、群交等畫面，而被列入限制級，脫序男師竟在課堂上播放給未成年學生看。（《香水》劇照）

2017-02-09 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市某高中一名54歲男老師被指控教學不力，請病假出國，還在課堂播放限制級電影給未成年學生觀看，家長向教育局檢舉，校方啟動不適任教師處理機制決議解聘，男師不服申訴，現又被爆病假期間與畢業女學生出國。

綜合媒體報導，被指控的教師前年在課堂播放電影《香水》給學生觀看，由於《香水》刻劃人性黑暗面，裡頭中有殺人、露點、群交等畫面，而被訂為限制級，男師竟在課堂上播放給未成年學生看；另外又曾在請病假期間出國、與校方人員多次衝突，家長向教育局檢舉，校方啟動不適任教師處理機制，去年教評會決議解聘。

男師脫序行為不止這樁，校方指出，該師曾請了長時間病假，卻被發現竟是與畢業女學生一同出國；有學生不假外出，他也沒通知家長，結果學生發生溺水意外；在沒登山證的情況下，男師還帶學生爬玉山；另外，更多次在網路上侮辱校方，授課時遲到、飆罵髒話等各式離譜行徑。

遭解聘的教師不滿決議，向教育局申訴，教育局決議「申訴有理由，學校應另為適法之處置。」也就是認為當事人尚可經由適當輔導予以改正，校方轉向教育部申訴，最後教育部中央教師申訴評議委員會決議，「學校再申訴有理由，解聘案應予維持」。

教育局指出，若教師對中央申評會決議不服，可於評議書送達次日起2個月內，向高雄高等行政法院提起行政訴訟。