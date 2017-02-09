越南移工逾期居留 遇警攔檢使出飛毛腿
2017-02-09 16:20
〔記者王冠仁／台北報導〕警方日前在台北市環河南路三段執行路檢勤務時，發現1部計程車後座有1對外籍男女，其中男子神色慌張，員警便請計程車駕駛靠邊停車受檢。未料車子尚未停妥，該男子竟突然打開車門向後方奔逃並鑽入巷中，在場員警立即追緝，還遇上熱心民眾騎車搭載，終於順利追上該男子並帶回路檢點。
警方詢問該男為何要逃，卻發現他以非英文的外國語言回答，員警要他出示證件，卻意外發現該男皮夾內藏有2小包安非他命。警方將該男子上銬逮捕並送至移民署專勤隊查證身分，這才發現他是26歲的越南籍阮姓男子。
警方說，阮男3年前10月依合法管道來台在台中工作，但因不習慣被公司管理，去年11月便告失蹤，經雇主報案至今已逾期居留81天。阮男逃逸期間靠四處打工維持生計，更自稱身上所持有的安非他命是1名陌生男子突然向他兜售，他一時好奇才購買
警方最後將他依毒品罪嫌送辦，逾期居留的部分則交由移民署專勤隊處理。
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