農漁會選舉 基檢反賄選宣導 漁港趴趴走

2017-02-09 15:58

〔記者林嘉東／新北報導〕「檢舉農漁會賄選，人人有責！」頂著攝氏10度低溫，基隆地檢署反賄選團隊20多人，今天上午深入新北市金山區農會、漁民聚集市場，沿街向民眾「拜票」，呼籲民眾踴躍檢舉賄選，檢舉獎金最高可達200萬元。

農漁會選舉即將在10天後舉行。基隆地檢署反賄選團隊今天上午9點走進新北市金山區農、漁民聚集的市場、老街、農會等地。

基隆地檢署反賄選團隊今天上午由基隆地檢署主任觀護人張裕煌帶著20多名社會勞動人參與。

首次參與反賄選宣導的蔡姓社會勞動人說，他沿途向民眾高喊：「選舉要公平，不能買票、賣票」，覺得很有意義。

基隆地檢署反賄選團隊今天頂著攝氏10度低溫，又飄著細雨，但團隊拿著擴音器、舉著反賄選標語，向民眾宣導，現場氣氛熱鬧；下午則繼續轉往新北市瑞芳區農會、深澳區漁港宣導。

帶隊張裕煌說，呼籲民眾踴躍檢舉賄選，檢舉獎金最高可達200萬元，反賄選檢舉專線：「0800024099 」。

張裕煌還指出，以身試法的賄選者最高可判處3年有期徒刑，暴力脅迫妨害選舉最高可判5年。