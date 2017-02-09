國3台南六甲段火燒車 1死1傷

2017-02-09 15:34

〔記者楊金城／台南報導〕國道3號南下328K的台南六甲段下午2點多發生轎車、貨車車禍後，造成轎車火燒車，駕駛不幸葬身，年籍待查。貨車側翻，李姓司機只有擦傷，送醫治療。

國道警察第八大隊獲報趕抵車禍現場處理，台南市消防局也派遣六甲分隊消防車抵達時，轎車已全面燃燒，小客車內1人受困，被活活燒死在車內，35歲李姓貨車司機男多處擦傷，意識清楚，送柳營奇美醫院治療後已出院。

消防局增派柳營消防分隊支援，下午2點48分才將火燒車撲滅。

國道8大隊調查，貨車和轎車車禍後，貨車翻覆，轎車起火，後車廂毀損嚴重，確切車禍原因待釐清。

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