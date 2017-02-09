蜥蜴界「神獸」 秘魯鱷蜥身價曾飆逾10萬元

2017-02-09 16:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市動物保護防疫處說，秘魯蜥蜴全名為「秘魯鱷魚蜥Dracaena Guianensis」，為巨大且顎骨有力的蜥蜴，皮膚粗糙起皺，尾部扁平，背部長滿大而突起的鱗片，四周佈滿粒狀的鱗片，就像鱷魚一般；分佈在南美洲亞馬遜地區，及巴西、圭亞那、祕魯、哥倫比亞和厄瓜多爾；因品種罕見，曾被譽為是蜥蜴界的神獸，一隻曾開價10多萬，近年因引進較多，價格下降到數萬元不等。

動保處長陳淵泉表示，成年的秘魯蜥蜴，全長約可達100到120公分，半水棲性，棲息在沼澤和水流慢溪流；若以飼養箱飼養，則需面積較大的木櫃或玻璃飼養箱，必須加以樹皮、椰殼碎、泥土、砂礫墊底，而且每天需要12到14小時的直接陽光照射，不然就需要紫外光照明設備保暖。

因為牠需要私隱的地方，飼料箱最好保持濕潤，也可採用樹洞、發熱洞穴；屬肉食性的鱷蜥可餵養蘋果、蝸牛、初生小白鼠或大種白老鼠；卵生的牠，每窩可產5到7顆蛋。