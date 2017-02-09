蜥蜴病了? 匯12萬沒收到貨 買家怒告詐欺

2017-02-09 16:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓買家向姜姓男子以通訊軟體LINE聯繫，約定以每隻10,500元價格，購買12隻祕魯鱷蜴，但李男匯款後，姜男持不出貨，辯稱剛進口的蜥蜴生病了，要調養好才出貨，否認拒絕出貨或詐騙，認為是雙方溝通不良。

23歲李姓男子怒稱，「當時把錢一次匯過去，都沒看見出貨，直斥這簡直是詐騙！」；李男說，他共匯款匯了12萬6000元，多次催促，姜男仍沒出貨，李男憤而控告姜嫌涉及詐欺。

警方通知姜男，他竟說，李男是透過他經營的臉書粉絲頁主動詢問購買蜥蜴一事；因每隻祕魯鱷蜥行情約三萬元，但因對方進貨多，才打折出售。

姜男辯稱，自己販賣寵物多年，怎可能詐欺，因當時進口這批祕魯鱷蜥生病，他擔心打壞信用，才等到蜥蜴健康好轉出貨，「總不能為了賺錢而隨便出貨，蜥蜴死了，也是我要處理」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆