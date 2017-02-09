起訴方反為他說話 王光祿笑答：看了很舒服

2017-02-09 16:28

〔記者溫于德／台北報導〕最高法院今天上午為布農族獵人王光祿非常上訴案開庭，歷經近5小時庭訊，終於在下午2時許結束。王光祿庭後對本案保持樂觀態度，另也希望母親別再為案件擔心，且對於當初起訴的檢方，今反而為他說話一事，笑答「看了很舒服」。據了解，王男體諒母親年老，庭後將不會直接返回花蓮老家，預計暫住北部胞姊家一晚，明早再返鄉。

王光祿說，「看了很舒服」、「因為他們（指檢方）起訴我，現在卻幫我講話」；對於有教授在庭內提到，王狩獵山羌、山羊各一隻，是很遜一事，他再度笑答，數量不算多，是可以被為準（指同意）的事，獵到獵物後，也分享給親朋好友、家人，未曾浪費。

一同出庭的原民會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod則說，最高法院開先例，今天為王光祿案開非常上訴庭，從審判長、法官的提問，到最高檢察署的檢察官回應，希望給王光祿無罪判決，是很重要的意見，期待最後的結果是無罪。

夷將‧拔路兒也重申，王光祿的案非個案，是涉及到整個原住民的傳統的狩獵權、狩獵文化與司法人權。對於今天開庭結果，他認為，從憲法層次一路討論到原住民族基本法與聯合國原民權宣言，以及兩公約論述，皆是進步的主張，希望開庭跟調查會帶來好消息。

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