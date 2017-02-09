制止鄰居抽菸大打出手 雙雙掛彩互告均判刑

2017-02-09 15:20

〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子在楊姓鄰居家門口抽菸，引發楊男不滿，遂以手機拍攝，林男出手打落楊男手機，雙方因而爆發肢體衝突，打得鼻青臉腫，事後互控傷害，不願和解，法官各判2人拘役30天，得易科罰金，楊男因罵了林男一句「畜牲」，多加一條公然辱侮罪，判罰5千元，可上訴。

楊男去年3月8日晚上發現鄰居林男在其住處門口抽菸，便趨前制止，並以手機拍照，雙方因而發生口角，林男出手打落楊男手機，引爆肢體衝突，一陣扭打後，雙方頭臉分別受到不同程度挫傷，各自驗傷後互控傷害等罪，為了抽根菸，鄰居撕破臉。