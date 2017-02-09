快訊震撼新莊 賣翻了！
偷賣場多件外套 通緝犯辯要幫子女保暖
2017-02-09 15:14
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣57歲黃姓男子，為竊盜通緝犯，昨天下午被警方循線逮捕；警方查出，黃男於昨天上午還騎機車到台中市數家大賣場偷了多件外套、烈酒等，他辯稱因寒流來襲，想替子女準備保暖衣物，才會做糊塗事。不過，警方表示，黃男已被苗栗賣場列為黑名單，他不敢在苗栗犯案，認為黃男所言只是辯詞，今天依竊盜罪嫌將他送辦。
黃男曾多次在縣內大賣場行竊被逮，已被大賣場列為黑名單，他轉往新竹的大賣場犯下4案，於去年底被查獲，判刑拘役1個月確定，可易科罰金，但黃男沒錢，也未到案執行，7日被新竹地檢署發布通緝。
苗栗警分局偵查隊掌握黃男經常到苗栗市1家甜品店吃豆花，昨下午4點前往將他查獲，同時發現他的機車踏板載了5件外套，置物箱內堆滿鮑魚罐頭、高粱酒等可疑物品。
警方追問，黃嫌坦承昨天上午才騎機車前往台中市大甲、清水等區的大賣場，趁店員不注意，以黑色膠帶蓋住或直接撕掉標籤條碼，將物品夾帶於外套內，避開店家出口感應警報器。受害店家於昨天晚間接獲警方通知，才得知遭竊。
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